Кузнецов оценил возможный переход в ЦСКА Козлова

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов оценил потенциальный трансфер в команду полузащитника "Краснодара" Данилы Козлова.
Фото: ФК "Краснодар"
По мнению Кузнецова, у хавбека есть все шансы получать игровое время в ЦСКА.

"Козлову было тяжело получить игровое время в "Краснодаре", потому что там в основном иностранцы играют. В ЦСКА курс на молодежь.
Если Данила себя проявит, будет получать игровое время.
На будущее это хорошая перспектива", — передает слова Кузнецова "Чемпионат".

Данила Козлов выступает за "Краснодар" с 2024 года. В составе "быков" хавбек провел 51 матч, забил 9 мячей и отдал 6 результативных передач. Контракт Козлова с краснодарским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 3,5 млн евро.

