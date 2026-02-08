Исландец Сигурдссон: было бы здорово снова увидеть клубы России на международной арене

"Хочется верить, что слова Инфантино окажутся правдой, и российские клубы вернутся на международную арену. Было бы здорово их там снова увидеть", — сказал исландец.
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что на предстоящем конгрессе организации может быть рассмотрен вопрос возвращения российских футбольных клубов и сборных на международные соревнования.
Российские футбольные команды и национальная сборная не принимают участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА в связи с отстранением с февраля 2022 года. Сборная России по футболу пропускает чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Бывший футболист "Краснодара", "Рубина" и "Ростова" Рагнар Сигурдссон в беседе с Rusfootball.info заявил, что хотел бы скорейшего возвращения клубов из России на международную арену.
Фото: ФК "Краснодар"