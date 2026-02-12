"Будут бороться за титул". Агент назвал трансферы ЦСКА безупречными

- ЦСКА действительно безупречно усилился этой зимой, они проделали отличную работу на трансфером рынке.
Такая команда точно будет бороться за чемпионский титул в этом году, - приводит слова агента "РБ Спорт".
Напомним, в январе состав ЦСКА пополнили Дмитрий Баринов, перешедший из "Локомотива", а также Лусиано Гонду из "Зенита". 12 февраля армейцы объявили о подписании Данилы Козлова из "Краснодара" и защитника Матеуса Рейса из лиссабонского "Спортинга".
ЦСКА с 36 баллами в копилке идёт на четвёртой строчке в РПЛ. Первый поединок после рестарта чемпионата московский клуб проведёт 1 марта против "Ахмата".