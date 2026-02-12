Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
Отменён
НавбахорОтменён
Сочи
0 - 3 0 3
Динамо МхЗавершен
Балтика
2 - 0 2 0
ЖенисЗавершен
Балтика
1 - 0 1 0
ФакелЗавершен

"Будут бороться за титул". Агент назвал трансферы ЦСКА безупречными

Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал работу ЦСКА на зимнем трансферном рынке и высоко оценил усиление армейцев.
Фото: ПФК ЦСКА
По его словам, московский клуб теперь выглядит одним из претендентов на самые высокие места в РПЛ.

- ЦСКА действительно безупречно усилился этой зимой, они проделали отличную работу на трансфером рынке.

Такая команда точно будет бороться за чемпионский титул в этом году, - приводит слова агента "РБ Спорт".

Напомним, в январе состав ЦСКА пополнили Дмитрий Баринов, перешедший из "Локомотива", а также Лусиано Гонду из "Зенита". 12 февраля армейцы объявили о подписании Данилы Козлова из "Краснодара" и защитника Матеуса Рейса из лиссабонского "Спортинга".

ЦСКА с 36 баллами в копилке идёт на четвёртой строчке в РПЛ. Первый поединок после рестарта чемпионата московский клуб проведёт 1 марта против "Ахмата".

