Генич эмоционально отреагировал на разгром "Барселоны"

Комментатор Константин Генич эмоционально отреагировал на события первого полуфинала Кубка Испании между "Атлетико" и "Барселоной".

Фото: ФК "Барселона"

- Флик, блин, уйди сам! - написал Генич.

К перерыву мадридцы отправили в ворота каталонцев четыре безответных мяча, и по ходу первого тайма Генич не удержался от ироничных комментариев в своём телеграм-канале.Добавим, что после идеального для себя первого тайма "Атлетико" на старте второй половины пропустил, однако после просмотра ВАР гол "Барселоны" был отменён.