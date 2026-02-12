Новости
Сегодня (4)
Завтра (4)
Вчера (2)
Товарищеские матчи. Клубы
Балтика
Отменён
Навбахор
Отменён
Сочи
0 - 3
0
3
Динамо Мх
Завершен
Балтика
2 - 0
2
0
Женис
Завершен
Балтика
1 - 0
1
0
Факел
Завершен
Товарищеские матчи. Клубы
Ростов
0 - 0
0
0
Чжецзян Профешнл
Завершен
Ахмат
2 - 0
2
0
Барс
Завершен
Товарищеские матчи. Клубы
Оренбург
11:00
Алашкерт
Не начат
Нижний Новгород
11:00
Согдиана
Не начат
Оренбург
17:00
Кайрат
Не начат
Нижний Новгород
17:00
Тобол
Не начат
Генич эмоционально отреагировал на разгром "Барселоны"
Сегодня, 00:19
Комментатор Константин Генич эмоционально отреагировал на события первого полуфинала Кубка Испании между "Атлетико" и "Барселоной".
Фото: ФК "Барселона"
К перерыву мадридцы отправили в ворота каталонцев четыре безответных мяча, и по ходу первого тайма Генич не удержался от ироничных комментариев в своём телеграм-канале.
- Флик, блин, уйди сам! - написал Генич.
Добавим, что после идеального для себя первого тайма "Атлетико" на старте второй половины пропустил, однако после просмотра ВАР гол "Барселоны" был отменён.
Константин Генич
Дитер Флик
Барселона
Атлетико
Кубок Испании
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
