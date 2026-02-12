Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
Отменён
НавбахорОтменён
Сочи
0 - 3 0 3
Динамо МхЗавершен
Балтика
2 - 0 2 0
ЖенисЗавершен
Балтика
1 - 0 1 0
ФакелЗавершен

Генич эмоционально отреагировал на разгром "Барселоны"

Комментатор Константин Генич эмоционально отреагировал на события первого полуфинала Кубка Испании между "Атлетико" и "Барселоной".
Фото: ФК "Барселона"
К перерыву мадридцы отправили в ворота каталонцев четыре безответных мяча, и по ходу первого тайма Генич не удержался от ироничных комментариев в своём телеграм-канале.

- Флик, блин, уйди сам! - написал Генич.

Добавим, что после идеального для себя первого тайма "Атлетико" на старте второй половины пропустил, однако после просмотра ВАР гол "Барселоны" был отменён.

