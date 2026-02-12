Матчи Скрыть

Балтика
Отменён
НавбахорОтменён
Сочи
0 - 3 0 3
Динамо МхЗавершен
Балтика
2 - 0 2 0
ЖенисЗавершен
Балтика
1 - 0 1 0
ФакелЗавершен

"Арсенал" потерял очки в матче с "Брентфордом"

"Арсенал" потерял очки в выездном матче 26-го тура АПЛ, сыграв вничью с "Брентфордом" - 1:1.
Фото: BBC Sport
До перерыва команды действовали осторожно и так и не смогли вскрыть оборону друг друга. Счёт был открыт уже после паузы: Нони Мадуэке вывел гостей вперёд, воспользовавшись моментом у чужих ворот. Однако хозяева ответили - на 71-й минуте Кин Льюис-Поттер восстановил равновесие.

После этой встречи "Арсенал" довёл свой актив до 57 очков и продолжает возглавлять таблицу чемпионата Англии. "Брентфорд" с 40 баллами располагается на седьмой позиции.

