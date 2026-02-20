Непомнящий оценил срывы Головина в игре

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал две подряд красные карточки полузащитника "Монако" Александра Головина.

Фото: Getty Images

У него случаются вспышки — и в ЦСКА, когда играл, и в "Монако" в первых сезонах. Он сам не понимает, как такое бывает, что его заклинивает.