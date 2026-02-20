Матчи Скрыть

Непомнящий оценил срывы Головина в игре

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал две подряд красные карточки полузащитника "Монако" Александра Головина.
Фото: Getty Images
По словам Непомнящего, подобные вспышки случались у Головина ещё во времена выступлений за ЦСКА.

"Головин все время играет на грани.

У него случаются вспышки — и в ЦСКА, когда играл, и в "Монако" в первых сезонах. Он сам не понимает, как такое бывает, что его заклинивает.

Есть у него такой недостаток, и он о нем знает", — отметил Непомнящий в беседе с "Чемпионатом".

Александр Головин получил две желтые карточки в матче 22 тура Лиги 1 с "Нантом" (3:1), а затем удалился после прямой красной карточки в игре плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с "ПСЖ" (2:3).

Всего в текущем сезоне в активе Головина — 26 матчей, 2 гола и 5 результативных передач.

