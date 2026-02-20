Экс-игрок "Спартака" заявил, что лучшие приобретения в РПЛ зимой сделал ЦСКА

"Для меня лучшие зимние трансферы — это приобретения Баринова и Козлова.
ЦСКА усилился точечно, и я думаю, что эти футболисты усилят команду. Баринов — игрок сборной России, Козлов играл в "Краснодаре". Эти два приобретения помогут армейцам занять хорошее место", — отметил Глушаков в беседе с "Советским спортом".
Московский ЦСКА в зимнее трансферное окно подписал защитника Матеуса Рейса ("Спортинг" Лиссабон, свободный агент), полузащитников Дмитрия Баринова (ЦСКА, 2 млн евро) и Данилу Козлова ("Краснодар", 1,65 млн евро), а также нападающих Максима Воронова ("Урал", 3 млн евро) и Лусиано Гонду ("Зенит", свободный агент).
Покинули команду 10 футболистов — защитники Игорь Дивеев ("Зенит", 2 млн евро), Джамалутдин Абдулкадыров ("Ахмат", аренда), Илья Агапов ("Уфа", аренда) и Михаил Рядно ("Балтика", свободный агент), полузащитники Родриго Вильягра ("Интернасьонал", аренда, 350 тыс. евро), Глеб Пополитов ("Чайка", аренда) и Лионель Верде ("Унион" Санта-Фе, окончание аренды), а также нападающие Алеррандро ("Интернасьонал", аренда, 420 тыс. евро), Артем Шуманский ("Крылья Советов", аренда) и Адольфо Гайч ("Эстудиантес", свободный агент).