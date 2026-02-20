Артига признался, что ему не нравится ставить своим командам зрелищный футбол

"Рубин" обладает бойцовскими качествами и располагается на достойном месте. Некоторые аспекты нужно улучшать, и тогда мы сможем приблизиться к топ?5.
Мне не нравится показывать зрелищный футбол просто ради зрелищного футбола. Это лишь инструмент, который может помочь приблизиться к нужному результату.
Но я думаю, что в долгосрочной перспективе фанаты "Рубина" и президент клуба будут гордиться командой", — передает слова Артиги "Матч ТВ".
По итогам первой части сезона 2025/2026, в которой "Рубин" тренировал Рашид Рахимов, команда с 23 очками занимает 7 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
В 19 туре "Рубин" сыграет в гостях с махачкалинским "Динамо" (13-е место, 15 очков). Встреча состоится 28 февраля.