Артига признался, что ему не нравится ставить своим командам зрелищный футбол

Главный тренер "Рубина" Франк Артига поделился мнением о качествах, присущих его команде. Испанец возглавил казанский клуб 14 января.

Фото: ФК "Рубин"

Мне не нравится показывать зрелищный футбол просто ради зрелищного футбола. Это лишь инструмент, который может помочь приблизиться к нужному результату.