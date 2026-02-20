Бевеев рассказал, в какие европейские клубы перешел бы без раздумий

Защитник "Балтики" Мингиян Бевеев рассказал, выступление за какие европейские коллективы является его мечтой.

Фото: ФК "Балтика"

Если бы пришло приглашение, я бы туда пешком пошел", — отметил Бевеев в беседе с "Матч ТВ"

По словам футболиста, он бы хотел понаблюдать за матчами этих команд даже как болельщик."Я бы поехал в "Бешикташ" или дортмундскую "Боруссию". Нравятся сами команды и то, как люди болеют за них. Конечно, это мечта. Мечтаю даже просто приехать посмотреть матчи как болельщик.Мингиян Бевеев выступает за "Балтику" с июля 2025 года. В первой части сезона 2025/2026 футболист провел в составе калининградской команды 21 матч, забил один гол и отдал одну результативную передачу.Контракт Бевеева с "Балтикой" рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 1,5 млн евро.