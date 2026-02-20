Бевеев ответил, борется ли "Балтика" за чемпионство в РПЛ

Защитник "Балтики" Мингиян Бевеев рассказал, рассчитывают ли в команде на борьбу за чемпионский титул Российской Премьер-Лиги во второй части сезона 2025/2026.

Фото: ФК "Балтика"





"Конечно, хотелось бы занять место как можно выше.



Если "Балтика" уже в пятерке, то почему бы не побороться за медали?

Цели и задачи ставит клуб, нам их не озвучивали. До лидера — пять очков. От себя скажу так: весной посмотрим, как все сложится", — отметил Бевеев в беседе с



После 18 туров "Балтика" с 35 очками располагается на 5 месте турнирной таблицы РПЛ, отставая от лидера "Краснодара" на 5 баллов.



