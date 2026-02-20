Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
1 - 0 1 0
РубинЗавершен
Крылья Советов
5 - 3 5 3
ЧайкаЗавершен
Акрон
1 - 0 1 0
УралЗавершен
Оренбург
0 - 1 0 1
РубинЗавершен

Бевеев ответил, борется ли "Балтика" за чемпионство в РПЛ

Защитник "Балтики" Мингиян Бевеев рассказал, рассчитывают ли в команде на борьбу за чемпионский титул Российской Премьер-Лиги во второй части сезона 2025/2026.
Фото: ФК "Балтика"
По словам футболиста, цели и задачи игрокам не озвучивали.

"Конечно, хотелось бы занять место как можно выше.

Если "Балтика" уже в пятерке, то почему бы не побороться за медали?

Цели и задачи ставит клуб, нам их не озвучивали. До лидера — пять очков. От себя скажу так: весной посмотрим, как все сложится", — отметил Бевеев в беседе с "Матч ТВ".

После 18 туров "Балтика" с 35 очками располагается на 5 месте турнирной таблицы РПЛ, отставая от лидера "Краснодара" на 5 баллов.

В 19 туре калининградцы сыграют в гостях с "Зенитом" (2-е место, 39 очков). Встреча состоится 27 февраля.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится