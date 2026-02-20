Гендиректор "Балтики" обозначил бюджет клуба на сезон

Генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов ответил на вопрос о бюджете клуба на сезон 2025/2026.

Фото: ФК "Балтика"

"Мы точно во второй восьмерке команд РПЛ по бюджету и в ближайшее время не будем это менять.