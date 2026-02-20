Гендиректор "Балтики" обозначил бюджет клуба на сезон

"Мы точно во второй восьмерке команд РПЛ по бюджету и в ближайшее время не будем это менять.
Стремимся к тому, чтобы каждый рубль работал наиболее эффективно. В итоге при относительно небольшом бюджете получаем хороший результат в таблице, лояльность наших болельщиков и медийность", — сказал Измайлов "Чемпионату".
"Балтика" завершила первую часть сезона 2025/2026 на 5 месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 35 очками в активе. От лидера РПЛ "Краснодара" калининградцы отстают на 5 баллов.