Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
1 - 0 1 0
РубинЗавершен
Крылья Советов
5 - 3 5 3
ЧайкаЗавершен
Акрон
1 - 0 1 0
УралЗавершен
Оренбург
0 - 1 0 1
РубинЗавершен

Гендиректор "Балтики" обозначил бюджет клуба на сезон

Генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов ответил на вопрос о бюджете клуба на сезон 2025/2026.
Фото: ФК "Балтика"
Измайлов сообщил, что в клубе стремятся эффективно распределять имеющиеся финансы.

"Мы точно во второй восьмерке команд РПЛ по бюджету и в ближайшее время не будем это менять.

Стремимся к тому, чтобы каждый рубль работал наиболее эффективно. В итоге при относительно небольшом бюджете получаем хороший результат в таблице, лояльность наших болельщиков и медийность", — сказал Измайлов "Чемпионату".

"Балтика" завершила первую часть сезона 2025/2026 на 5 месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 35 очками в активе. От лидера РПЛ "Краснодара" калининградцы отстают на 5 баллов.

