Энрике ответил на вопрос о вратарях "ПСЖ" в преддверии матча с "Мецем"

Главному тренеру "Пари Сен-Жермен" Луису Энрике задали вопрос о вратарской иерархии в команде перед встречей 23 тура Лиги 1 с "Мецем".

Фото: Getty Images

Я не знаю, что произойдет в будущем, но очень рад, что у меня есть три вратаря хорошего уровня", — передает слова Энрике RMC.

В двух последних встречах российский голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов пропустил 5 мячей."Менталитет и то, как тренируются трое вратарей, очень хороши.В качестве основного вратаря сезон в "ПСЖ" начинал француз Люка Шевалье, но по ходу сезона из основного состава его вытеснил россиянин Матвей Сафонов. Резервным голкипером парижской команды является итальянец Ренато Марин.Накануне "ПСЖ" обыграл в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА "Монако" со счетом 3:2, а перед этим уступил в чемпионате "Ренну" — 1:3. Матч команды с "Мецем" состоится завтра, 21 февраля, на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Начало — в 23:05 мск.