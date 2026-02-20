Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
1 - 0 1 0
РубинЗавершен
Крылья Советов
5 - 3 5 3
ЧайкаЗавершен
Акрон
1 - 0 1 0
УралЗавершен
Оренбург
0 - 1 0 1
РубинЗавершен

Энрике ответил на вопрос о вратарях "ПСЖ" в преддверии матча с "Мецем"

Главному тренеру "Пари Сен-Жермен" Луису Энрике задали вопрос о вратарской иерархии в команде перед встречей 23 тура Лиги 1 с "Мецем".
Фото: Getty Images
В двух последних встречах российский голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов пропустил 5 мячей.

"Менталитет и то, как тренируются трое вратарей, очень хороши.

Я не знаю, что произойдет в будущем, но очень рад, что у меня есть три вратаря хорошего уровня", — передает слова Энрике RMC.

В качестве основного вратаря сезон в "ПСЖ" начинал француз Люка Шевалье, но по ходу сезона из основного состава его вытеснил россиянин Матвей Сафонов. Резервным голкипером парижской команды является итальянец Ренато Марин.

Накануне "ПСЖ" обыграл в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА "Монако" со счетом 3:2, а перед этим уступил в чемпионате "Ренну" — 1:3. Матч команды с "Мецем" состоится завтра, 21 февраля, на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Начало — в 23:05 мск.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится