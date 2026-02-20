По мнению специалиста, очень важно, сумеют ли наставники команд органично вписать новичков в составы.
"Последние игры в мае покажут, кто провел трансферное окно продуктивнее.
Другое дело, сумеют ли тренеры вписать новых игроков в составы, чтобы они принесли большую пользу, ради которой их брали", — отметил Семин в беседе со "Спорт-Экспрессом".
Санкт-петербургский "Зенит" усилился защитником Игорем Дивеевым (ЦСКА, 2 млн евро), полузащитником Джоном Джоном ("Ред Булл Брагантино", 18 млн евро) и нападающим Джоном Дураном ("Аль-Наср", аренда за 2,75 млн евро).
В московский ЦСКА перешли защитник Матеус Рейс ("Спортинг" Лиссабон, свободный агент), полузащитники Дмитрий Баринов (ЦСКА, 2 млн евро) и Данила Козлов ("Краснодар", 1,65 млн евро), а также нападающие Максим Воронов ("Урал", 3 млн евро) и Лусиано Гонду ("Зенит", свободный агент).
Семин выделил российские команды с лучшей трансферной кампанией
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о том, кто из клубов Российской Премьер-Лиги провел лучшую зимнюю трансферную кампанию.
Фото: ФК "Зенит"