Губерниев выступил за возвращение системы "весна-осень" в футболе

"Я всю жизнь стоял и стою на том, что в футбол в России надо играть, когда нет снега. Если люди хотят играть в феврале — пускай, у нас как раз сейчас зима очень благоприятная для футбола. Все идет по плану, нужно адресовать вопросы людям, которые перешли на систему "осень-весна".
Люди, которые переводили наш чемпионат на систему, при которой играют в сугробах, думали не о нашем футболе, а о своем кошельке в нашем футболе", — приводит слова Губерниева "Матч ТВ".
Сегодня, 24 февраля стало известно, что встреча Кубка России между "Арсеналом" и "Локомотивом" была перенесена из Тулы в Химки в связи с погодными условиями. Изначально матч должен быть состояться в Туле 5 марта.
На данный момент в российском чемпионате проходит зимняя пауза. Команды РПЛ проводят подготовку на сборах. Сезон возобновится 27 февраля. В этот день состоится матч между "Зенитом" и "Балтикой" в Санкт-Петербурге.