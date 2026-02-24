Матчи Скрыть

Семак объяснил, почему "Зенит" отпустил Кассьерру

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак объяснил, почему "Зенит" расстался с колумбийским форвардом Матео Кассьеррой в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Зенит"
Семак отметил, что клуб не хотел "удерживать" игрока против его желания.

"Кассьерра в своём отрезке был нашим лучшим нападающим. Но разговоре о его уходе ходили ещё летом. Тогда мы были не уверены, что нам хватит форвардов, и решили Матео придержать.

Однако "Зенит" не хочет никого удерживать против воли. Матео надо было отпустить", — приводит слова Семака "Чемпионат".


В январе стало известно, что "Зенит" расстался с Маттео Кассьеррой, который выступал за российский клуб с 2022 года. Колумбиец подписал контракт с бразильским "Атлетико Минейро". Позже сине-бело-голубые объявили о трансферах Джона Джона и Джона Дурана.

"Зенит" на данный момент занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. После 18-ти туров команда Сергея Семака набрала 39 очков. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет одно очко.



