"Буде-Глимт" Хайкина вновь обыграл "Интер" и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

Норвежский "Буде-Глимт" добился победы над "Интером" в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов - 2:1.

Фото: УЕФА

После безголевого первого тайма гости вышли вперёд на 58-й минуте - отличился Йенс Хёуге. В середине второго тайма норвежцы упрочили преимущество: Хакон Эвьен завершил атаку после передачи Хёуге.



"Интер" сумел сократить отставание благодаря голу Алессандро Бастони, однако уйти от поражения хозяевам не удалось.



Ворота норвежской команды в этом матче защищал российский голкипер Никита Хайкин.



Первая встреча завершилась победой "Буде-Глимт" со счётом 3:1.