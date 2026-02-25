Матчи Скрыть

"Буде-Глимт" Хайкина вновь обыграл "Интер" и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

Норвежский "Буде-Глимт" добился победы над "Интером" в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов - 2:1.
Фото: УЕФА
После безголевого первого тайма гости вышли вперёд на 58-й минуте - отличился Йенс Хёуге. В середине второго тайма норвежцы упрочили преимущество: Хакон Эвьен завершил атаку после передачи Хёуге.

"Интер" сумел сократить отставание благодаря голу Алессандро Бастони, однако уйти от поражения хозяевам не удалось.

Ворота норвежской команды в этом матче защищал российский голкипер Никита Хайкин.

Первая встреча завершилась победой "Буде-Глимт" со счётом 3:1.

