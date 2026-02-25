Матчи Скрыть

Аталанта
20:45
Боруссия ДНе начат
Реал Мадрид
23:00
БенфикаНе начат
ПСЖ
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
ГалатасарайНе начат

Левандовски может перейти из "Барселоны" в клуб из Мадрида

Мадридский "Атлетико" проявляет интерес к нападающему "Барселоны" Роберту Левандовски.
Фото: Getty Images
Как сообщает Sport.es, столичный клуб оценивает возможность приглашения польского форварда в летнее трансферное окно.

По данным источника, вариант с переходом может стать актуальным, если футболист не продлит контракт с каталонцами. В таком случае мадридцы готовы рассмотреть подписание игрока на правах свободного агента.

Левандовски пополнил состав "Барселоны" летом 2022 года. Его соглашение с клубом действует до 30 июня 2026 года.

