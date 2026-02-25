Левандовски может перейти из "Барселоны" в клуб из Мадрида

Как сообщает Sport.es, столичный клуб оценивает возможность приглашения польского форварда в летнее трансферное окно.
По данным источника, вариант с переходом может стать актуальным, если футболист не продлит контракт с каталонцами. В таком случае мадридцы готовы рассмотреть подписание игрока на правах свободного агента.
Левандовски пополнил состав "Барселоны" летом 2022 года. Его соглашение с клубом действует до 30 июня 2026 года.
Фото: Getty Images