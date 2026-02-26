"Селтик" обыграл "Штутгарт", но покинул Лигу Европы

В ответном поединке плей-офф Лиги Европы "Штутгарт" на своей арене принимал "Селтик".

Фото: BBC Sport

Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0. Единственный мяч был забит уже на первой минуте: отличился полузащитник шотландской команды Люк Маккоуэн.



Несмотря на поражение, по сумме двух встреч дальше прошёл немецкий клуб. В первой игре "Штутгарт" добился крупной победы со счётом 4:1, что позволило ему выиграть противостояние с общим счётом 4:2 и выйти в 1/8 финала Лиги Европы.