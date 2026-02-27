Об этом сообщает "Евро-Футбол.Ру". Речь о бразильском хавбеке Бителло, какие именно клубы заинтересованы в его услугах, на данный момент не уточняется.
Бителло перешёл в "Динамо" в сентябре 2023 года из бразильского "Гремио" за 10 млн евро. В составе бело-голубых футболист на данный момент провёл 88 матчей, забил 18 мячей и отдал 20 результативных передач. В первой части сезона 2025/2026 на его счету — 23 игры, 5 голов и 4 ассиста.
Контракт Бителло с "Динамо" рассчитан до 30 июня 2031 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 12 млн евро.
Футболист "Динамо" интересен двум клубам Южной Америки — источник
Фото: ФК "Динамо" Москва