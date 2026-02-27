Матчи Скрыть

Губерниев объяснил, почему не считает Семака великим тренером

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о работе главного тренера "Зенита" Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"
Сегодня, 27 февраля, Сергей Богданович празднует 50-летие. По мнению Губерниева, его можно назвать по-настоящему большим тренером.

"Семак уже стал большим тренером, а чтобы стать великим, у него есть ещё довольно много времени.

Может быть, Семак возглавит сборную, когда мы вернёмся на международную арену — и мы триумфально победим всех!

Его шесть чемпионств — большое достижение. Мы прекрасно понимаем, что сейчас Семак — это фигура калибра Лобановского, Симоняна, Бескова, Бышовца… Но он молод, поэтому, думаю, у него всё впереди", — отметил Губерниев в беседе с "Матч ТВ".

Сергей Семак тренирует "Зенит" с 2018 года. Под его руководством команда выиграла 13 национальных трофеев — шесть чемпионских титулов, два Кубка и пять Суперкубков России.

Сегодня, 27 февраля, "Зенит" сыграет дома с "Балтикой" в рамках 19 тура Российской Премьер-Лиги. Встреча стартует в 19:30 мск.

