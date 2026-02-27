Комментатор Нагучев – об отмененном голе "Балтики": сто раз ничего не понял

Мы их сто раз показали и я сто раз ничего не понял.Рад, если вы в этом разобрались. И была ли вообще помеха", – приводит слова Нагучева "Спортс".
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой "Зенита" со счетом 1:0. Счет был открытой игроком "Балтики" Кевином Андраде на 75-й минуте. После пересмотра VAR гол был отменен из-за офсайда. В составе "Зенита" забитым мячом отметился Луис Энрике на 87-й минуте.
"Зенит" довел количество набранных очков до 42 и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ.