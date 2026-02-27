Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Зенит
1 - 0 1 0
БалтикаЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Факел
1 - 0 1 0
УралЗавершен
КАМАЗ
1 - 1 1 1
Арсенал ТулаЗавершен

Комментатор Нагучев – об отмененном голе "Балтики": сто раз ничего не понял

Комментатор матча "Зенит" – "Балтика" Роман Нагучев высказался об отмененном голе Кевина Андраде.
Фото: РИА Новости
"Кайфовый был матч! Но, как сын учительницы алгебры и геометрии, я совершенно не понимаю, как устроен чертеж линий в таких положениях вне игры.

Мы их сто раз показали и я сто раз ничего не понял.
Рад, если вы в этом разобрались. И была ли вообще помеха", – приводит слова Нагучева "Спортс".

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой "Зенита" со счетом 1:0. Счет был открытой игроком "Балтики" Кевином Андраде на 75-й минуте. После пересмотра VAR гол был отменен из-за офсайда. В составе "Зенита" забитым мячом отметился Луис Энрике на 87-й минуте.

"Зенит" довел количество набранных очков до 42 и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ.

