Кураньи рассказал, за чем, кроме денег, звёзды ехали в РПЛ в 2010-е годы

"Я помню те времена. В финансовом плане в России всё было хорошо. Поэтому здесь и были такие топ-игроки, как Халк, Роберто Карлос и другие. Но я не думаю, что дело было только в деньгах.
Очевидно, что хорошие зарплаты — одна из причин. Но важным фактором также была инфраструктура российских клубов, которая тогда была на высшем уровне", — отметил Кураньи в беседе с "Чемпионатом".
Кевин Кураньи выступал за "Динамо" с 2010 по 2015 год, провёл в составе команды 151 матч, забил 56 мячей и отдал 24 результативные передачи. Трофеев с российским клубом немецкий форвард не выигрывал.