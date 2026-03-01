Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Динамо
13:00
Крылья СоветовНе начат
Сочи
16:30
СпартакНе начат
Ахмат
19:00
ЦСКАНе начат

Первая лига

Енисей
11:00
Волга УлНе начат
Черноморец
15:00
ТорпедоНе начат
Чайка
16:00
СКА-ХабаровскНе начат

Кураньи рассказал, за чем, кроме денег, звёзды ехали в РПЛ в 2010-е годы

Бывший нападающий московского "Динамо" Кевин Кураньи поделился воспоминаниями о периоде, когда в клубах Российской Премьер-Лиги выступало много звёзд.
Фото: ФК "Динамо" Москва
По мнению немца, знаменитые футболисты ехали в РПЛ не только за высокими зарплатами.

"Я помню те времена. В финансовом плане в России всё было хорошо. Поэтому здесь и были такие топ-игроки, как Халк, Роберто Карлос и другие. Но я не думаю, что дело было только в деньгах.

Очевидно, что хорошие зарплаты — одна из причин. Но важным фактором также была инфраструктура российских клубов, которая тогда была на высшем уровне", — отметил Кураньи в беседе с "Чемпионатом".

Кевин Кураньи выступал за "Динамо" с 2010 по 2015 год, провёл в составе команды 151 матч, забил 56 мячей и отдал 24 результативные передачи. Трофеев с российским клубом немецкий форвард не выигрывал.

