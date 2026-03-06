Матчи Скрыть

Баринов: адаптировался в ЦСКА с первого дня

Дмитрий Баринов высказался о переходе в ЦСКА.
Фото: ФК ЦСКА
Футболист заявил, что адаптировался в новой команде с первого дня.

"Я адаптировался в ЦСКА, я это сделал с первого дня в команде.
Со всеми ребятами общаюсь, с иностранцами тоже. Что касается матча ЦСКА с "Краснодаром", то великолепные ощущения после игры. Хороший матч, хорошая победа", - сказал Баринов TACC.

Дмитрий Баринов перешел в ЦСКА из "Локомотива" в начале января 2026 года. Соглашение с российским опорным полузащитником рассчитано до конца июня 2029 года.

4 марта состоялся матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и "Краснодаром". Подопечные Фабио Челестини одержали победу со счетом 3:1.

