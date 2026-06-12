"Роналду будет тянуть Португалию вниз". Аршавин - о фаворитах ЧМ-2026

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"Кто фаворит? Испания, Франция, Англия. Португалия? Ну… Для меня они не то что не фавориты, их будет тянуть вниз, мне кажется, Криштиану Роналду . А если ещё Леау кинут в бой - так это вообще", - сказал Аршавин на Youtube-канале Fonbet.

Андрей Аршавин заявил, что сборные Испании, Франции и Англии являются фаворитами чемпионата мира 2026 года.Вчера, 11 июня, начался чемпионат мира 2026 года. Финал запланирован на 19 июля. Матчи турнира будут проходить на стадионах Канады, США и Мексики.На данный момент сборная Испании занимает второе место в рейтинге национальных команд ФИФА, Франция - третье, Англия - четвертое, Португалия - пятое. Список возглавляет Аргентина.