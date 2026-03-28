Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 0 1 0
УфаЗавершен
Волга Ул
15:00
Спартак КостромаНе начат
Нефтехимик
17:30
ШинникНе начат
Факел
18:00
КАМАЗНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Краснодар
17:00
АмкалНе начат
Зенит
19:00
КайратНе начат

Быстров: Агкацеву не стоит переходить в такие клубы, как "Монако"

Бывший игрок "Краснодара" Владимир Быстров высказался о голкипере "быков" Станиславе Агкацеве.
Фото: ФК "Краснодар"
Владимир Быстров заявил, что вратарю стоит переходить только в топ-клуб.

"Агкацеву не стоит переходить в такие клубы, как "Монако". Он приносит пользу "Краснодару". Если его мадридский "Реал" позовёт, тогда есть смысл уезжать.
Мы уже видели, как наши в условные "Штутгарты" отъезжают. В прямом смысле отъезжают от футбола", - сказал Быстров Legalbet.

Станислав Агкацев является воспитанником "Краснодара". В текущем сезоне за "быков" голкипер провел 26 матчей, пропустил 21 гол и отыграл 11 встреч на ноль. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 24-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится