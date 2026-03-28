Быстров: Агкацеву не стоит переходить в такие клубы, как "Монако"

"Агкацеву не стоит переходить в такие клубы, как "Монако". Он приносит пользу "Краснодару". Если его мадридский "Реал" позовёт, тогда есть смысл уезжать.Мы уже видели, как наши в условные "Штутгарты" отъезжают. В прямом смысле отъезжают от футбола", - сказал Быстров Legalbet.
Станислав Агкацев является воспитанником "Краснодара". В текущем сезоне за "быков" голкипер провел 26 матчей, пропустил 21 гол и отыграл 11 встреч на ноль. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 24-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.