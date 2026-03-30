Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торпедо
19:30
СКА-ХабаровскНе начат

Шалимов - о "Спартаке": сейчас про амбиции надо забывать

Бывший игрок "Спартака" Игорь Шалимов высказался о выступлении команды в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
Российский специалист заявил, что сейчас тренерский штаб "Спартака" должен провести правильную работу, чтобы бороться за чемпионство в следующем сезоне.

"Амбиции - это на следующий сезон. То есть, мне кажется, что сейчас про амбиции надо забыть, учитывая, что есть новый тренер, который пока чётко не понимает чемпионат, соперников и свою команду.

Должна пройти правильная работа за этот период, чтобы с амбициями начинать следующий сезон в борьбе за чемпионство", - сказал Шалимов в видео на Youtube-канале "Спартак Шоу".

Хуан Карлос Карседо был назначен главным тренером московского "Спартака" в начале января 2026 года. В текущем сезоне под его руководством красно-белые провели 6 матчей, одержали 4 победы и потерпели 2 поражения. Соглашение с испанским специалистом рассчитано до конца июня 2028 года.

На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 38 очков в 22 матчах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится