Шалимов - о "Спартаке": сейчас про амбиции надо забывать

"Амбиции - это на следующий сезон. То есть, мне кажется, что сейчас про амбиции надо забыть, учитывая, что есть новый тренер, который пока чётко не понимает чемпионат, соперников и свою команду.
Должна пройти правильная работа за этот период, чтобы с амбициями начинать следующий сезон в борьбе за чемпионство", - сказал Шалимов в видео на Youtube-канале "Спартак Шоу".
Хуан Карлос Карседо был назначен главным тренером московского "Спартака" в начале января 2026 года. В текущем сезоне под его руководством красно-белые провели 6 матчей, одержали 4 победы и потерпели 2 поражения. Соглашение с испанским специалистом рассчитано до конца июня 2028 года.
На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 38 очков в 22 матчах.