Масалитин считает, что в сборной России пора наигрывать основной состав

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал результат товарищеского матча между сборными России и Никарагуа, а также оценил эксперименты с составом российской команды.
По мнению Масалитина, критерии составления текущего состава российской сборной непонятны.

"Были паника и разочарование, особенно по итогам первого тайма матча с Никарагуа. Игра вообще не удалась, стратегия не сработала. Конечно, нужно уже наигрывать основной состав сборной. То, что некоторые футболисты хорошо сыграли в чемпионате, не означает, что они должны быть игроками сборной.

Неизвестно, когда нас допустят до международных матчей, но нужен основной состав, а те, кто хорошо себя проявил, могли бы выходить на замену. Мы же изначально видим состав, который непонятно как составлен", — передаёт слова Масалитина "Советский спорт".

Сборная России 27 марта выиграла у Никарагуа со счётом 3:1. Товарищеская встреча прошла на "Ozon Арене" в Краснодаре.

31 марта российская национальная команда на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге померится силами со сборной Мали.

