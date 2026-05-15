Агент Мусаева обсудил с ЦСКА будущее футболиста

"Я обсуждал с руководством ЦСКА будущее Тамерлана, спрашивал о планах. Мне ответили, что расставание с Мусаевым не рассматривается. Они ценят его и верят, что он принесёт клубу ещё много пользы", — передаёт слова Хархарова "Чемпионат".
Тамерлан Мусаев провёл за ЦСКА 100 матчей, забил 22 мяча и отдал 12 результативных передач. В сезоне 2025/2026 в активе форварда — 40 игр, 6 голов и 4 ассиста. Контракт Мусаева рассчитан до 30 июня 2028 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 3 млн евро.