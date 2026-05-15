Наумов выделил лучшего тренера сезона в РПЛ

"Я бы назвал лучшим тренером Карседо. Хотя я не очень люблю иностранных тренеров, но в данном случае он проделал в "Спартаке" очень интересную работу. Команда стала непредсказуемой, интересно играет, красно-белых стало интересно смотреть.
Надо отдать должное Карседо. Можно ещё выделить Талалаева, несмотря на то что "Балтика" провалила последние матчи", — отметил Наумов в беседе с Metaratings.
Хуан Карлос Карседо возглавил "Спартак" в январе этого года. После 29 туров команда с 51 очком располагается на 4-й позиции турнирной таблицы РПЛ. 24 мая красно-белые сыграют с "Краснодаром" в суперфинале Кубка России.