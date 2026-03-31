Березовский назвал "Балтику" претендентом на бронзу РПЛ

Уровень игроков Талалаева иногда ниже, чем у соперников, но они побеждают за счёт единства. Команда является точно таким же претендентом на бронзу, как ЦСКА и "Локомотив", — отметил Березовский в беседе с Metaratings.
По итогам 22 туров "Балтика" с 42 очками располагается на 4-м месте турнирной таблицы РПЛ. В 23 туре команда сыграет в гостях с махачкалинским "Динамо" (12-е место, 21 очко). Встреча состоится в воскресенье, 5 апреля.
"Балтика" остаётся командой с наименьшим количеством пропущенных мячей в чемпионате. В 22 прошедших турах калининградцы пропустили 9 голов.