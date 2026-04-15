В "Уфе" прокомментировали информацию об интересе "Краснодара" к Ортису

"Он в сфере интересов разных клубов. Но в данный момент никто официально не обращался.
До разговоров о трансферах ещё очень далеко", — приводит слова Саная Sport24.
Дилан Ортис перешёл в "Уфу" из сербского клуба "Младост" в августе 2025 года на правах свободного агента. Ранее он выступал за команду из Башкортостана на правах аренды во второй части сезона 2021/2022 (13 игр, 1 гол, 3 голевых паса), а также в сезоне 2022/2023 (29 матчей, 3 забитых мяча, 5 ассистов).
В сезоне 2025/2026 форвард на данный момент провёл 22 матча, в которых забил 7 мячей и отдал 2 результативные передачи. Контракт Ортиса с "Уфой" рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 350 тыс. евро.