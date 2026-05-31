Семин: в "Локомотиве" я не мог подумать, что Хвича станет игроком такого уровня

"То, что Хвича стал лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов, закономерно, глядя на его результативность и КПД в каждом матче. Верю, что дальше может быть "Золотой мяч".
Тогда в "Локомотиве" не мог подумать, что он станет футболистом такого уровня, хоть и видел большую перспективу", - сказал Семин "Чемпионату".
Ранее стало известно, что Хвича Кварацхелия стал лучшим игроком сезона Лиги чемпионов. В рамках турнира левый вингер провел 16 матчей, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач. Вчера, 30 мая, грузинский футболист стал обладателем кубка Лиги чемпионов.
Кварацхелия выступал в составе "Локомотива" с февраля по июнь 2019 на правах аренды из "Рустави".