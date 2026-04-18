Мор: если "Балтика" в итоге займёт третье место, это будет фантастика

- Если "Балтика" в итоге займёт третье место, это будет фантастика. Шансы есть, и, если это удастся, будет фантастика. Я вообще с ума сойду. Талалаеву можно будет сразу ставить памятник возле стадиона, - приводит слова Мора "Чемпионат".
Калининградцы проводят невероятный сезон: в 24 матчах команда одержала 11 побед, столько же раз сыграла вничью и лишь дважды уступила. С 44 очками "Балтика" занимает четвёртое место и отстаёт от третьей позиции на один балл.
В следующем туре команда сыграет на выезде против "Краснодара" - встреча состоится 19 апреля.