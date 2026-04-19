Футболист "Динамо" - о ничьей с "Пари НН": несправедливый результат

Защитник "Динамо" Николас Маричаль высказался о ничьей с "Пари НН" в 25 туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Маричаля, результат несправедливый и бело-голубые заслуживали большего.

- Несправедливый результат, мы создали больше голевых моментов, чем у соперника, поэтому считаю, что мы заслуживали большего.
Мы много работаем, но в этом матче нам не хватило завершения, последней передачи. Мы все недовольны результатом, потому что понимаем, что играем за великий клуб, - цитирует Маричаля "Матч ТВ".

В субботу, 18 апреля, московское "Динамо" на выезде сыграло вничью с "Пари НН" в матче 25 тура Российской Премьер-Лиги - 1:1, забитыми мячами отметились Олакунле Олусегун и Николас Маричаль. Во втором тайме нижегородцы остались в меньшинстве после удаления Олусегуна.

По итогам 25 сыгранных туров бело-голубые располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35 набранными очками. Команда Алексея Шпилевского занимает 14 место с 22 баллами в своем активе.

