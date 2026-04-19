Силкин высказался о будущем Гусева в "Динамо"

Экс-тренер "Динамо" Сергей Силкин высказался о будущем Ролана Гусева.
По словам Силкина, у него нет уверенности, что Гусев останется на посту главного тренера "Динамо".

- Если бы весной все матчи "Динамо" были удачными, то будущее Гусева в клубе было бы положительным. Сейчас уже могут быть разные варианты.
Теперь нет уверенности, что Гусев будет главным тренером команды в следующем сезоне, - цитирует Силкина "Советский спорт".

Ролан Гусев был назначен на пост главного тренера московского "Динамо" в конце декабря прошлого года - контракт со специалистом был заключен до конца текущего сезона.

По итогам 25 сыгранных туров бело-голубые занимают седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата с 35 набранными очками в своем активе. Команде Ролана Гусева предстоит сыграть на выезде с "Краснодаром" в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России, первая встреча завершилась безголевой ничьей.

