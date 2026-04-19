Гаджиев отреагировал на поражение "Динамо" Мх в матче с "Зенитом"

Почётный президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение команды от "Зенита" в матче 25 тура Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
Питерцы выиграли со счётом 1:0 благодаря автоголу полузащитника махачкалинцев Никиты Глушкова на 78-й минуте встречи. По мнению Гаджиева, более справедливым результатом встречи была бы ничья.

"Зенит" больше атаковал, у них больше классных футболистов. Но при этом наша команда сыграла хорошо, как для себя. Ничья была бы более справедливым результатом.

"Зенит" был ближе к победе, пенальти не забил, попал в штангу, но тотального преимущества у них не было. Всё шло к ничьей, особенно после нереализованного пенальти", — отметил Гаджиев в разговоре с Metaratings.

На 71-й минуте вратарь "Динамо" Давид Волк отбил удар с пенальти нападающего "Зенита" Александра Соболева. Питерцы набрали 55 очков и временно поднялись на первую строчку турнирной таблицы РПЛ. "Динамо" Мх с 23 баллами занимает 12-е место.

