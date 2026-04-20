В "Динамо" рассказали, когда будет принято решение по будущему Гусева

Гендиректор "Динамо" Павел Пивоваров сообщил, когда в клубе определятся с будущим главного тренера команды Ролана Гусева.
Фото: ФК "Динамо"
"Пока ждем окончания сезона и итоговых результатов.
Ролан Александрович сейчас главный тренер, а по главному тренеру решение принимает совет директоров. Он состоится по итогам сезона после окончания чемпионата в мае, там и будет принято решение", - ответил Пивоваров.

Ролан Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" в ноябре прошлого года после ухода из клуба Валерия Карпина. В декабре Гусев был утвержден в качестве наставника команды до конца текущего сезона.

На данный момент бело-голубые набрали 35 очков и занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата. Также динамовцы продолжают борьбу в Кубке России, где играют в финале Пути РПЛ против "Краснодара".

Источник: "Матч ТВ"

