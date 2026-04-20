По данным источника, вратарь "Акрона" Сергей Волков будет выкуплен "Родиной". Сообщается, что опция выкупа составляет 8 млн рублей, однако столичный клуб попробует договориться на меньшую сумму. С самим игроком уже все обсуждено.
30-летний голкипер проводит текущий сезон на правах аренды в московском клубе. Контракт футболиста с тольяттинцами рассчитан до 30 июня 2027 года. В составе "Родины" Волков провел 25 матчей, в которых пропустил 17 мячей и 13 раз оставил ворота в неприкосновенности.
Источник: Metaratings
"Родина" выкупит у "Акрона" права на 30-летнего вратаря - источник
Фото: ФК "Акрон"