"Команда этого заслуживает". Вера обратился к "Оренбургу"

"Играть против бывшей команды непросто, но здорово. Теплые воспоминания, провел замечательные 2 года здесь. Хочу пожелать "Оренбургу" выбраться из ситуации — команда этого заслуживает", - сказал Вера.
Лукас Вера присоединился к московскому "Локомотиву" в декабре прошлого года. В составе новой команды полузащитник принял участие в 6 матчах и провел на поле 164 минуты, в которых не отметился результативными действиями.
Напомним, аргентинец защищал цвета "Оренбурга" июля 2022 по июль 2024 года.
