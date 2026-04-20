"Команда этого заслуживает". Вера обратился к "Оренбургу"

Полузащитник "Локомотива" Лукас Вера высказался об игре с "Оренбургом" в 25-м туре РПЛ (1:0).
Фото: ФК "Локомотив"
"Играть против бывшей команды непросто, но здорово. Теплые воспоминания, провел замечательные 2 года здесь. Хочу пожелать "Оренбургу" выбраться из ситуации — команда этого заслуживает", - сказал Вера.

Лукас Вера присоединился к московскому "Локомотиву" в декабре прошлого года. В составе новой команды полузащитник принял участие в 6 матчах и провел на поле 164 минуты, в которых не отметился результативными действиями.

Напомним, аргентинец защищал цвета "Оренбурга" июля 2022 по июль 2024 года.

Источник: "СЭ"

