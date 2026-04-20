"Весна на дворе". Радимов - о перепалке с Талалаевым

Экс-капитан "Зенита" Владислав Радимов прокомментировал конфликт с главным тренером "Балтики" Андреем Талалаевым.
Фото: ФК "Балтика"
"Даже не собираюсь выяснять, почему он так отреагировал на мое обращение. Это его проблема. Весна на дворе.

Талалаеву не понравилось, что его назвали Андрюша? Просто, глядя на Андрюшу, я так и говорю. И по-моему, я сделал это с улыбкой и по-доброму", - сказал Радимов.

Вчера, 19 апреля в ходе центрального матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги между командами "Краснодар" и "Балтика", завершившегося ничьей (2:2), между Владиславом Радимовым и Андреем Талалаевым в прямом эфире возникла словесная перепалка.

Напомним, главный тренер калинингрдацев не смог присутствовать на игре своих подопечных в Краснодаре, так как ранее перенс операцию на кишечнике.

Источник: "СЭ"

