По информации источника, к футболисту проявляют интерес два клуба РПЛ. Контракт игрока с калининградской командой действует до конца июня следующего года.
Рыночная стоимость 30-летнего игрока, по данным Transfermarkt, составляет около 1,5 миллиона евро. В текущем чемпионате Бевеев принял участие в 23 матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
К игроку "Балтики" есть интерес от двух клубов РПЛ - источник
Защитник "Балтики" и сборной России Мингиян Бевеев может сменить команду по окончании сезона.
Фото: ФК "Балтика"