Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
17:30
Нижний НовгородНе начат
Динамо
19:45
РубинНе начат
Локомотив
19:45
ЗенитНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Спартак Кострома
16:00
СКА-ХабаровскНе начат
Уфа
17:00
КАМАЗНе начат
Волга Ул
17:00
ЧайкаНе начат
Урал
17:00
ТорпедоНе начат
Сокол
17:30
ЕнисейНе начат
Нефтехимик
17:30
ЧерноморецНе начат
Арсенал Тула
19:00
ЧелябинскНе начат
Факел
19:00
ШинникНе начат
Ротор
19:00
РодинаНе начат

Полузащитник "Краснодара" летом может уйти из клуба - источник

Полузащитник "Краснодара" Кевин Ленини может сменить клуб в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Краснодар"
По информации источника, руководство "быков" не планирует продлевать контракт с хавбеком. Текущее соглашение рассчитано до 2027 года. Отмечается, что клуб готов рассмотреть предложения по игроку ближайшим летом.

Ленини выступает за "Краснодар" с сентября 2022 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

Источник: Legalbet

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится