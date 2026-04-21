По информации источника, руководство "быков" не планирует продлевать контракт с хавбеком. Текущее соглашение рассчитано до 2027 года. Отмечается, что клуб готов рассмотреть предложения по игроку ближайшим летом.
Ленини выступает за "Краснодар" с сентября 2022 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.
Источник: Legalbet
Полузащитник "Краснодара" летом может уйти из клуба - источник
Полузащитник "Краснодара" Кевин Ленини может сменить клуб в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Краснодар"