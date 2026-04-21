"Ботафого" рассматривает трансфер игрока "Краснодара" - источник

Бразильский "Ботафого" проявляет интерес к вингеру "Краснодара" Виктору Са, однако сделка на данный момент сталкивается с рядом ограничений.

Фото: ФК "Краснодар"





Виктор Са выступает за " По данным Globo, клуб из Рио-де-Жанейро сдерживает высокая зарплата игрока. Также в настоящее время на "Ботафого" действуют ограничения на трансферы, поэтому даже при заключении соглашения клуб не сможет заявить футболиста.Виктор Са выступает за " Краснодар " с начала 2024 года. В текущем сезоне вингер провёл 31 матч во всех турнирах, записав на свой счёт 5 голов и 1 результативную передачу.