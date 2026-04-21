Шалимов оценил текущую форму "Спартака"

- Сейчас у "Спартака" очень хороший период. У Карседо есть время присмотреться к команде, он в очень выигрышной позиции. Ключевой вопрос в том, что будет летом — какие трансферы дадут сделать, - приводит слова Шалимова "РБ Спорт".
В последних матчах "красно-белые" демонстрируют стабильные результаты - команда набирает очки на протяжении четырёх туров подряд. Последнее поражение в чемпионате датируется серединой марта, когда москвичи уступили "Зениту".
После 25 туров "Спартак" имеет 45 очков и располагается на пятой позиции в таблице РПЛ.