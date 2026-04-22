Миронов объяснил низкую результативность "Ростова" в РПЛ

Главное — не пропустить, а забить сможем. Вот показали, что и с ЦСКА можем это сделать", - сказал Миронов "Чемпионату".
"Наверное, у нас сейчас больше акцент на обороне, потому что нам нужны очки.
Матч ЦСКА и "Ростова" завершился вничью со счетом 1:1. Голами отличились Роналдо и Тамерлан Мусаев.
После этого тура "Ростов" имеет 27 очков и располагается на десятом месте в таблице. Следующий матч команда проведёт 25 апреля - на своём поле против "Оренбурга".