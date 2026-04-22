Адиев: хотел бы, чтобы Самара осталась в Премьер-Лиге

Экс-тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев высказался о будущем самарской команды.

"Я бы, конечно, хотел, чтобы Самара осталась в Премьер-Лиге.

Это действительно очень футбольный город", - сказал Адиев в выпуске "Коммент.Шоу".Магомед Адиев являлся главным тренером самарских "Крыльев Советов" с июня 2025 года по апрель 2026 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 31 матч, одержала 11 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений во всех турнирах.На данный момент исполняющим обязанности главного тренера "Крыльев Советов" является Сергей Булатов. Самарская команда идет на 12-м месте в РПЛ с 23 очками.