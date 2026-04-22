Матчи

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
2 - 1 2 1
Нижний НовгородЗавершен
Динамо
0 - 1 0 1
РубинПерерыв
Локомотив
0 - 0 0 0
Зенит1 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Спартак Кострома
3 - 0 3 0
СКА-ХабаровскЗавершен
Уфа
0 - 1 0 1
КАМАЗЗавершен
Волга Ул
2 - 1 2 1
ЧайкаЗавершен
Урал
2 - 0 2 0
ТорпедоЗавершен
Сокол
0 - 4 0 4
ЕнисейЗавершен
Нефтехимик
4 - 0 4 0
ЧерноморецЗавершен
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
Челябинск2 тайм
Факел
2 - 2 2 2
Шинник2 тайм
Ротор
1 - 0 1 0
Родина2 тайм

Адиев: хотел бы, чтобы Самара осталась в Премьер-Лиге

Экс-тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев высказался о будущем самарской команды.
"Я бы, конечно, хотел, чтобы Самара осталась в Премьер-Лиге.
Это действительно очень футбольный город", - сказал Адиев в выпуске "Коммент.Шоу".

Магомед Адиев являлся главным тренером самарских "Крыльев Советов" с июня 2025 года по апрель 2026 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 31 матч, одержала 11 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений во всех турнирах.

На данный момент исполняющим обязанности главного тренера "Крыльев Советов" является Сергей Булатов. Самарская команда идет на 12-м месте в РПЛ с 23 очками.

