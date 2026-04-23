ЭСК вынесла вердикт по неназначенному пенальти в матче "Краснодар" - "Балтика"

"Попадание мяча в руку Лукаса Оласы ("Краснодар") не является нарушением правил. Игроки находились в борьбе за позицию, и рука Оласы была в нормальном положении для данного единоборства.
Мяч, после такого как в него сыграл Николай Титков ("Балтика"), попал в руку Оласы с короткого расстояния. Мяч для Оласы был неожиданным и он не имел возможности избежать контакта руки и мяча", - написано в видео в Telegram-канале РФС.
19 апреля состоялся матч в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги между "Краснодаром" и калининградской "Балтикой". Встреча проходила на "Ozon Арене". Игра завершилась ничьей со счетом 2:2. Мячи в составе "быков" забили Хуан Боселли и Жубал. За "Балтику" голами отличились Мингиян Бевеев и Максим Петров.
В конце первого тайма мяч попал в руку футболиста "Краснодара" Лукаса Оласы. Главный арбитр Кирилл Левников не стал назначать пенальти.