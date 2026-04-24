Защитник "Краснодара": "Спартак" - одна из лучших команд в РПЛ

- Матч был тяжёлый. У соперника сильная команда. В первом тайме они были лучше, им удалось выйти вперёд. Но мы выдержали давление. "Спартак" - одна из лучших команд в РПЛ, с ними сложно играть на выезде. Победа заслуженная, - приводит слова Косты "Чемпионат".
После этой победы "Краснодар" вышел на первое место в российской лиге, опережая "Зенит" на одно очко. "Спартак" же идёт пятым с 45 очками.
В концовке сезона южная команда проведёт четыре матча: дома против махачкалинского "Динамо" и "Оренбурга", а также на выезде сыграет с "Акроном" и московским "Динамо".