Защитник "Краснодара": "Спартак" - одна из лучших команд в РПЛ

Игрок "Краснодара" Диего Коста прокомментировал победу команды над "Спартаком" (2:1) в матче 26-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
Футболист отметил, что встреча получилась непростой, а перелом произошёл после того, как команда сумела справиться с давлением соперника.

- Матч был тяжёлый. У соперника сильная команда. В первом тайме они были лучше, им удалось выйти вперёд. Но мы выдержали давление. "Спартак" - одна из лучших команд в РПЛ, с ними сложно играть на выезде. Победа заслуженная, - приводит слова Косты "Чемпионат".

После этой победы "Краснодар" вышел на первое место в российской лиге, опережая "Зенит" на одно очко. "Спартак" же идёт пятым с 45 очками.

В концовке сезона южная команда проведёт четыре матча: дома против махачкалинского "Динамо" и "Оренбурга", а также на выезде сыграет с "Акроном" и московским "Динамо".

