Несмотря на появлявшиеся ранее сообщения о возможной отставке после ничьей с "Ростовом" (1:1), в клубе не рассматривают вариант расставания с Фабио Челестини. По информации "Евро-Футбол.Ру", швейцарский специалист продолжит работу как минимум до конца чемпионата.
Челестини возглавил московскую команду прошлым летом. На текущий момент армейцы располагаются на шестой позиции в таблице, набрав 44 очка после 26 туров.
Челестини не будет уволен до конца сезона - источник
Руководство ЦСКА не планирует менять главного тренера до завершения текущего сезона.
