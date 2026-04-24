Дивеев ответил, умеет ли Вендел читать и писать

- Это шутка. Конечно, он умеет и читать, и писать. У него великолепный почерк, очень красивый, - приводит слова Дивеева "РБ Спорт".
Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак, рассуждая об опозданиях Вендела на сборы, заявил, что бразилец не умеет ни считать, ни писать, но получает удовольствие от игры в футбол.
Напомним, что Вендел выступает за российский клуб с октября 2020 года, в текущем сезоне он вышел на поле в 26 матчах во всех турнирах и записал на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи.